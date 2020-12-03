سعر اليورو اليوم الخميس 3-12-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:12 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر اليورو، اليوم الخميس 3-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربي.
سعر اليورو اليوم
وفي بنك عودة بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.83، وفي البنك العقاري المصري العربي ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.77، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربي.
سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 3-12-2020ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.77، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79، وفي بنك كريدي أجريكول ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.81.
سعر اليورو اليوم
وفي بنك عودة بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.83، وفي البنك العقاري المصري العربي ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.77، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79.