الوفد يهنئ الإمارات بذكرى الاتحاد: من أهم أعمدة استقرار المنطقة

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا بمناسبة الذكرى الـ49 لاتحاد جميع الإمارات السبع.وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن الإمارات العربية المتحدة من أهم أعمدة استقرار المنطقة والإقليم، مهنئا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكل قيادات الدولة الشقيقة بهذه المناسبة العظيمة.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية دور الإمارات العربية المتحدة في دعم الاستقرار في الإقليم، وجهودهم في الوقوف جنبًا إلى جنب مع الدول العربية التي تحتاج إلى الدعم.وأكد المهندس حازم الجندي، أهمية أواصر العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات والتقارب الكبير بين قيادات الدولتين خاصة خلال السنوات الأخيرة، والتي زادت بصورة كبيرة مقارنة بما كانت عليه من قبل، لافتًا إلى أن الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي ساندت الدولة المصرية في أزماتها الأخيرة.وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالذكرى التاسعة والأربعين لاتحاد جميع الإمارات السبع، بإجماع حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين في الثاني من ديسمبر عام 1971، واتفاقهم على الاتحاد؛ حيث أقروا دستورًا مؤقتًا ينظم الدولة، ويحدد أهدافها.وفي العاشر من فبراير 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد، ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد.