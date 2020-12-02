رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوفد يهنئ الإمارات بذكرى الاتحاد: من أهم أعمدة استقرار المنطقة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:54 م
المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
إسلام نصير
طباعة
هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا بمناسبة الذكرى الـ49 لاتحاد جميع الإمارات السبع.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن الإمارات العربية المتحدة من أهم أعمدة استقرار المنطقة والإقليم، مهنئا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكل قيادات الدولة الشقيقة بهذه المناسبة العظيمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية دور الإمارات العربية المتحدة في دعم الاستقرار في الإقليم، وجهودهم في الوقوف جنبًا إلى جنب مع الدول العربية التي تحتاج إلى الدعم.

وأكد المهندس حازم الجندي، أهمية أواصر العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات والتقارب الكبير بين قيادات الدولتين خاصة خلال السنوات الأخيرة، والتي زادت بصورة كبيرة مقارنة بما كانت عليه من قبل، لافتًا إلى أن الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي ساندت الدولة المصرية في أزماتها الأخيرة.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالذكرى التاسعة والأربعين لاتحاد جميع الإمارات السبع، بإجماع حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين في الثاني من ديسمبر عام 1971، واتفاقهم على الاتحاد؛ حيث أقروا دستورًا مؤقتًا ينظم الدولة، ويحدد أهدافها.

وفي العاشر من فبراير 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد، ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا في الأقصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1-12-2020

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

image description

استمرار الأنشطة التفاعلية لقسم القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط: مواصلة الدعم للمنتجات العلمية المتميزة

الأكثر قراءة

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة 3 مواسم

كيف تتصرف عند تعرضك لحامل «الإيدز»؟.. «الصحة» تجيب

التفاصيل الكاملة فى مفاوضات الزمالك مع أحمد الشيخ

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

المحظوظات دائمًا.. مكملات الفيتامينات تحمي النساء من «كورونا»

الصليب الأحمر: حشد أكثر من 200 ألف متطوع خلال جائحة كورونا

30 لصًا يسطون على بنك بأسلحة ثقيلة ومتفجرات

الصين تصدر مجموعة بيانات محدثة للغطاء الأرضي العالمي

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

نجوم الفن يجتمعون على حب أشرف زكى بالمركز الثقافي الروسى

افتتاح معرضي «بلد المحبوب» و«حكاوي القهاوي» للفنانة سماء يحيى

غدًا.. «كيفية مواجهة الضغوط النفسية» بمكتبة القاهرة الكبرى

مكتبة القاهرة الكبرى تكرم عددًا من خبراء التنمية البشرية (صور)