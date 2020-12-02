أهم معارضي «أردوغان».. مخطط لاغتيال رئيس بلدية إسطنبول التركية

كشفت صحيفة «أودا تي فى» التركية، عن مخطط لاغتيال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أهم معارضي الرئيس رجب طيب أردغان وأكبر منافسيه.وأوضحت الصحيفة، أن قوات الأمن اعتقلت عددًا من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، الذين كانوا يستعدون لاغتيال أكرم إمام أوغلو.وأضافت أن الداخلية التركية شددت تعليماتها لطاقم حراسة أكرم إمام، وضرورة إبلاغها في حال الاحتياج إلى تعزيزات من الحراس، أو في حالة وجود أي وضع مريب يستدعي التدخل، فيما أمر محافظ إسطنبول بزيادة عدد الحراس الشخصيين لـ«أوغلو».من جانبها، أصدرت المديرية العامة للأمن في إسطنبول، اليوم الأربعاء، بيانا تنفي فيه هذه الأنباء، مؤكدة: أن «هذه الأخبار غير حقيقية، وتتسببت في ضجة كبيرة، ولم نعتقل أي متورطين بالقتل».