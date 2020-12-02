«أولياء أمور مصر» تطالب بسرعة تسليم «التابلت» لطلاب أولى ثانوى

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه فور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد اختبارات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي علي التابلت حتي يستطيع الطلاب التعرف علي أسئلة النظام الجديد، وجدنا أن هناك شكاوى من بعض أولياء الأمور من عدم تسليم التابلت في المدرسة.وطالبت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر وزارة التربية والتعليم بسرعة تسليم التابلت للمدارس، حتي يستطيع الطلاب الامتحان عليه يوم 15 ديسمبر الجاري، كما أعلنت.وتابعت: "أن هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي تحتاج إلى وقت حتي يتمكن ولي الأمر من الذهاب للبريد القومي، لدفع التأمين الخاص بالتابلت وكذلك الذهاب إلي مقر شركة الاتصالات لتسلم شرائح الموبايل الخاصة به لتوفير الإنترنت، لذا فتسريع تسليم التابلت للمدارس أمر ضروري حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحان".