«أولياء أمور مصر» تطالب بسرعة تسليم «التابلت» لطلاب أولى ثانوى
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:00 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه فور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد اختبارات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي علي التابلت حتي يستطيع الطلاب التعرف علي أسئلة النظام الجديد، وجدنا أن هناك شكاوى من بعض أولياء الأمور من عدم تسليم التابلت في المدرسة.
وطالبت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر وزارة التربية والتعليم بسرعة تسليم التابلت للمدارس، حتي يستطيع الطلاب الامتحان عليه يوم 15 ديسمبر الجاري، كما أعلنت.
وتابعت: "أن هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي تحتاج إلى وقت حتي يتمكن ولي الأمر من الذهاب للبريد القومي، لدفع التأمين الخاص بالتابلت وكذلك الذهاب إلي مقر شركة الاتصالات لتسلم شرائح الموبايل الخاصة به لتوفير الإنترنت، لذا فتسريع تسليم التابلت للمدارس أمر ضروري حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحان".
وطالبت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر وزارة التربية والتعليم بسرعة تسليم التابلت للمدارس، حتي يستطيع الطلاب الامتحان عليه يوم 15 ديسمبر الجاري، كما أعلنت.
وتابعت: "أن هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي تحتاج إلى وقت حتي يتمكن ولي الأمر من الذهاب للبريد القومي، لدفع التأمين الخاص بالتابلت وكذلك الذهاب إلي مقر شركة الاتصالات لتسلم شرائح الموبايل الخاصة به لتوفير الإنترنت، لذا فتسريع تسليم التابلت للمدارس أمر ضروري حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحان".