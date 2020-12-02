ورثة آل الشيخ بضيافة مكتبة مصر الجديدة.. غدًا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة والنصف مساء غدًا الخميس٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "ورثة آل الشيخ" والصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ للكاتب أحمد القرملاوي٬ ويناقش الرواية كلًا من: الدكتور عبدالحافظ بخيت، والكاتب محمد علي.يبني أحمد القرملاوي عالمًا كاملًا قائم بذاته وشخوصه وحيوات أناسه٬ أحزانهم وبهجاتهم الصغيرة٬ أمانيهم وأحلامهم سواء تلك التي تحصلوا عليها٬ أو غيرها أجهضتها الأيام ومقاديرهم التي قدرت عليهم.تأسرك الحكايات فتلهث ورائها تتبع سيرة أبطالها تشفق علي بعضهم وتتعاطف مع البعض الأخر٬ تشغف منبهرا من الحيوية الهادرة والتدفق في حيوات بعضهم٬ وتمتعض من سلبية البعض الآخر لكن في المجمل لن تكره أحدا منها.يحكي "القرملاوي" عن أسطورة الكنز الذي تناقلتها عائلة "الشيخ"٬ وطوال الوقت يحاول أن يقنعنا بأن الكنز المخبوء قدر لواحد من المختارين بين سلالة "الشيخ" أن يعثر عليه٬ لكن في الحقيقة الكنز ليس مالا أو مجوهرات علي طريقة علي بابا٬ إنما الكنز الحقيقي الذي قصده وأراده الشيخ الكبير مؤسس العائلة٬ هو ذريته نفسها٬ تلاحمها واحتواء أفرادها لبعضها البعض.