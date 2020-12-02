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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين فرنسا واليونان لبحث التعاون

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات
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أعلنت الحكومة اليونانية، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان الحكومة أن الزعيمين ناقشا خلال مكالمتهما "الاستعدادات لاجتماعات القمة الأوروبية يومي 10 و11 ديسمبر وعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين".

ومن المرتقب أن تناقش القمة أنشطة المسح التركية عن موارد الطاقة شرقي المتوسط، وهي الأنشطة التي تعارضها أثينا.

يذكر أن سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" عادت إلى ميناء أنطاليا يوم الاثنين، قادمة من منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط، وهو ما اعتبرته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إشارة جيدة قبل انطلاق القمة.

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