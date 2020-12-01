ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية تراجع نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات.



وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 27ر91 نقطة خلال التعاملات قبل ان يستقر عند نفس مستواه أمس.



وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 38 دولارا أي بنسبة 1ر2% إلى 90ر1818 دولار للأوقية تسليم فبرا ير المقبل ليسجل أكبر ارتفاع يومي له منذ حوالي 4 أسابيع.



وارتفع سعر الفضة بمقدار 497ر1 دولار أي بنسبة 6ر6% إلى 090ر24 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0470ر0 دولار إلى 4850ر3 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل.



وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات.



وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الماضي إلى 5ر57 نقطة مقابل 3ر59 نقطة خلال أكتوبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 58 نقطة فقط.



وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.



تراجع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات قطاع التصنيع الأكبر من التوقعات على خلفية تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 1ر65 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 9ر67 نقطة خلال الشهر السابق، وتراجع مؤشر الإنتاج إلى 8ر60 نقطة مقابل 63 نقطة خلال الفترة نفسها.



كما تراجع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 4ر48 نقطة مقابل 2ر53 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى انكماش التوظيف في قطاع التصنيع بعد شهر واحد من النمو.



وأشار تقرير معهد إدارة الإمدادات إلى تراجع مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي إلى 4ر65 نقطة مقابل 5ر65 نقطة خلال الشهر السابق.



في الوقت نفسه قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في شهادة له أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم إن الأفق الاقتصادي "غامض بصورة استثنائية"، مضيفا أنه يعتمد في جزء كبير على نجاح جهود السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا حادا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها أمس إلى أقل مستوى لها منذ خمسة أشهر، في الوقت الذي أدى فيه تراجع الدولار بشدة إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.