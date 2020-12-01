السعودية ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا حزب الله منظمة إرهابية

رحّبت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.وأشادت الخارجية السعودية، في بيان الثلاثاء، بأهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأعلنت لاتفيا، في وقت سابق، عن تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية وحظر أنشطته على أراضيها ومنع مواطنيها من التعامل معه.وصنفت العديد من الدول الأوروبية والأمريكية "حزب الله" جماعة إرهابية استجابة لحملة أمريكية قوية ضد الحزب لعلاقته بإيران، واستمراره بتهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، واستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إعلان دولة لاتفيا تصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، مشيرة إلى أنها تواصل دعوتها لجميع الدول لمنع نشاط حزب الله ومموليه ومجنديه من العمل على أراضيها.