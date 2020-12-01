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تقارير ومتابعات

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:09 م
زوجة نجل القرضاوي
زوجة نجل القرضاوي
أحلام عبدالرحمن
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نشرت زوجة الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، فيديو تكشف فيه أن حياتها مهددة ومعرضة للخطر، بعد أن طلبت من زوجها الطلاق، وأعربت عن رغبتها في العودة إلى بلدها مصر.

وقالت مروة زوجة نجل القرضاوي، إنها طلبت الطلاق أكثر من مرة بعد اكتشافها تعدد علاقات زوجها النسائية، مضيفة: "علاقاته محرمة ومتعددة بشكل غير طبيعي".

واستغاثت زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، بالحكومة المصرية، قائلة: "باعمل فيديو من تركيا، حياتي وسمعتي مهددة، علاقتي بببناتي مهددة، مستقبل بناتي بيضيع، ولو حصل لي أي حاجة، السبب هو عبدالرحمن يوسف القرضاوي".

وأكدت أنه هددها بالقتل أكثر من مرة بعبارات صريحة وغير صريحة، حيث جاءتها رسائل يقول فيها "هانهي حياتك، هاسود عيشتك".

ولفتت مروة، إلى أنها تزوجت من 12 سنة، وأن علاقتها الزوجية لم تكن طبيعية بكل المقاييس، مردفة: "مليانة غموض وكذب وعلاقات نسائية متعددة ومحرمة بشكل مش طبيعي، الراجل يعاكس يغلط يعرف واحدة على مراته مرة، لكن هو عنده إدمان، حاولت أتطلق، ماكنتش باعرف أوصل لنتيجة".

وأردفت: "اضطريت أسافر قطر، اكتشفت علاقة جديدة، أردت نزول مصر، طلب مني أمضي له على شيك بـ10 ملايين دولار، لأنه خايف احكي، أضربت عن الطعام وأنا حامل، لحد ما نزلوني القاهرة وظللت هناك نحو سنتين ونصف، مفيش أي حد ضايقني"، مضيفة: "أنا ميولي فنية بعيدة عن السياسة، وعندما تم القبض على علا أخته، بدأ يخوفني، ولأن معنديش خبرة سياسية بدأت أخاف، وقال مش هيبعت مصاريف المدارس، سافرت تاني".

وتابعت: "اكتشفت علاقات جديدة، وكل مبرره إني مجنونة وعندي تهيؤات، ويقول لن يصدق أحد إن ابن الشيخ القرضاوي بالشكل السالف ذكره لكن عندي إثباتات رسائل وتسجيلات صوتية، وهطلعها إذا فضلت سليمة".

وأشارت إلى أنه أحرق جوازات سفر بناتها الثلاث، حتى لا تستطيع النزول لمصر، قائلة: "عاوزني أتنازل عن أولادي علشان يفضل يذلني، سحب أمواله من البنك عشان ماخدش نفقة، المحكمة حكمت لي بمبلغ بسيط لا يكفي أسبوع، مسستقبلي بيضيع، وهنترمي في الشارع".

واختتمت:"خلي عندك ضمير واتقي الله، طلع قرار من المحكمة بمنع أولادي من السفر، ادعى إنهم في خطر في مصر، وأنا مليش حد هنا، اتقوا الله يا أولاد القرضاوي، راميين أولادهم، وأنا مجبرة أعيش في علاقة بتعذب فيها، عايزة أنزل بلدي أعرف اشتغل أصرف على أولادي".

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