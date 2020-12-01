141 وفاة و3033 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 285 ألفا و489 حالة، وقد تعافى منها 227 ألفا و497 حالة، بينما توفى 3325 حالة.



وأضاف البيان أن إجمالي الحالات داخل المستشفيات بلغ 4482 حالة، منها 691 في العناية المركزة.



وأوضح أن إجمالي الحالات النشطة 54 ألفا و667 حالة، وأن عدد الفحوصات من الفيروس أمس بلغ 23 ألفا و192 فحصا.

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3033 إصابة جديدة و141 حالة وفاة خلال 24 ساعة.