قصف مدفعى تركى على المدنيين بالحسكة فى سوريا

شنت قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية الموالية لها، بالقذائف على منازل المدنيين وممتلكاتهم في محيط تل تمر بريف الحسكة.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصادر أهلية، بأن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية على منازل المواطنين في محيط بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة ما تسبب بوقوع دمار في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة.وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون المنتشرون في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.