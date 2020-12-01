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مصر

تطوير التعليم بالوزراء: تدريب مصري ألماني لطلاب المجمعات التكنولوجية.. وشهادات معتمدة من «سيمنز»

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كل من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإداري ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمجمعات التكنولوجية، منها الإحاطة المقدمة من مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم بشأن انتظام العملية التعليمية للطلاب الخريجين من المرحلة الأولى (المدرسة الثانوية التكنولوجية) من مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط والملتحقين لاستكمال دراستهم بالكلية التكنولوجية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، والتي تؤهلهم للحصول على شهادة درجة بكالوريوس التكنولوجيا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وكذلك الحصول على شهادة المؤهلات المهنية الإيطالية المستوى السادس المهني طبقًا لإطار المؤهلات الأوروبية، والتي يمنحها إقليم «إيميليا – رومانيا» الشريك التعليمي الإيطالي لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق صباح اليوم، أن الاجتماع تناول أيضا عرض المقترح المقدم من مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم بشأن بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم واتحاد الصناعات المصرية بغرض إتاحة فرص تدريبية لطلاب المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم داخل مواقع العمل بالشركات والمصانع الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في تأسيس مركز ممتحنين وطني National Assessors’ Center، لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية ومنح شهادات المؤهلات المهنية في التخصصات التكنولوجية المختلفة بنفس النظام المتبع في المجمع والذي يتم من خلال الشريك التعليمي الإيطالي إقليم «إيميليا – رومانيا».

وأوضح «الحيوي» أن المجلس ناقش أيضا الترتيبات التي اتخذت لإعداد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والتي تقوم على تشغيلها شركة سيمنز الألمانية العالمية من خلال فرعها بمصر، وذلك بهدف إتاحة دورات تدريبية متخصصة لطلاب المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم ويتم منح شهادات معتمدة من شركة «سيمنز» باجتياز هذه الدورات التدريبية والتي بدورها تؤهل الحاصلين عليها وتتيح لهم فرص مميزة للالتحاق بسوق العمل.

وأشار إلى أن المجلس استعرض أخر المستجدات حول بدء العمل بالمرحلة الثالثة والأخيرة من إعادة تأهيل المباني التعليمية والورش بالمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بالفيوم، كما وافق المجلس على الطلب المقدم من مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية، بشأن متابعة عقد امتحانات والمحاضرات أون لاين على منصة Edmodo بفعالية للمحافظة على جودة العملية التعليمية في الظروف الحالية.

واختتم د. أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن مجلس مشروعات التطوير، وافق على الطلب المقدم من مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية، بشأن تشكيل لجنة لتجديد اللائحة دراسية لمجمع الأميرية من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية، كما تم إحاطة المجلس بموافقة وزارة المالية على لائحة مراكز خدمة المجتمع بالمجمعات وبدء العمل بها بعد تشكيل لجنة خدمة المجتمع في كل مجمع.

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