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لايف ستايل

ما بين دينا وزينة.. كيف يختار عمرو دياب شريكة حياته؟

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:21 م
زينةعمرو دياب
زينةعمرو دياب
شيماء دهب
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لا أحد يختلف عما يناله الهضبة عمرو دياب من شعبية ونجاح امتدت لسنوات طويلة ولا يزال لديه في جعبته العديد والعديد من المفاجآت التى لا يبخل عن تقديمها لجمهوره، لكن تلاصقه الأقاويل والشائعات التى تحاوط حياته الخاصة فما بين زينة عاشور ودينا الشربيني الكثير من العلاقات النسائية التى تزيدنا حيرة في ذوق الهضبة وفي اختياراته لشريكه الحياة.

في حياة عمرو دياب المزيد من السيدات اللاتي يشبهنه في صفاته وأسلوبه في الحياة، وهذا ما نرصده في السطور التالية:

زينة عاشور والشعر الكيرلي
أعجبت فتاة سعودية بالفنان عمرو دياب في التسعينيات وكان في قمة مجدة وقتها وكانت هذه الفتاة خلفه في جميع حفلاته الغنائية، ومع مرور الوقت انجذب إليها، فهي ابنه رجل الأعمال السعودي محمد مصطفى عاشور، وأقيم حفل الزفاف في ديسمبر 1994.

أعجب دياب بزينة ودق قلبه لها بالفعل فكان عندما يطربنا بالغناء وهى أمامه كأنه يغني لها بالفعل خطفت قلبة الفتاة السمراء اللون بشعرها الكيرلي وعينيها الواسعتين ليدق قلب الهضبة لجمال من نوع آخر بعد الشقراء شيرين رضا، وأنجب من زينة ثلاثة أبناء (كنزي، عبد الله، وجنى).
زينة عاشور
زينة عاشور
عارضة أزياء
من المعروف أن عمرو دياب فنان رياضي يهتم بصحته ولياقته البدنية، فلا يرتبط بالطبع من امرأة لا تهتم بوزنها المثالي وحفاظها على شكل جسدها لذا تجد أن عارضة الأزياء الإيطالية باتي التى ظهرت معه في كليب«وماله»، مناسبه لذوق عمرو دياب في اختياراته لشريكات حياته، كما أنها تحمل جسد نحيف وجمال مميز.
إيمي سالم: «كل ما تكبر تحلى»
من المعروف أن الفنانة إيمي سالم لديها 3 أبناء، لكن ملامحها لازالت مثل الأطفال لذا ينطبق عليها مقولة «كل ما تكبر تحلى» وهذا يكون وجه الشبه بينها وبين الفنان عمرو دياب فهو دائمًا ما يحافظ على نفسه وصحته بطريقة مميزة من خلال الذهاب للصالات الرياضية والحفاظ على أكل صحي وسليم، كما أن جمالها مائل للجمال الأوروبي خاصة بشعرها الفاتح.
ما بين دينا وزينة..
هدى الناظر
محاوطة النساء ذوات البشرة السمراء للهضبة لا ينتهي فتجد مديرة أعماله هدى الناظر واحدة منهن فهي تتمتع بجمال من نوع خاص ببشرتها القمحاوية وشعرها البني الغامق الطويل، مع قدرتها على الاهتمام بكل ما يخص الهضبة من مواعيد وحفلاته فيدل على امرأة ذكية لديها العديد من المهارات.
ما بين دينا وزينة..

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