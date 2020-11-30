أسماء النواب الفائزين بجولة إعادة انتخابات النواب في المنيا
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:32 م
أشرف لاشينطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وتنشر "الدستور"، أسماء الفائزين في جولة الإعادة بمحافظة المنيا كالآتي
- أولا دائرة أول المنيا
فاز كلا من عثمان المنتصر، وأشرف أحمد عبد العزيز، وعلى بدوي.
- ثانيا دائرة غرب سمالوط
فاز كلا من محمد نشأت العمدة، وأحمد تامر، ومجدي ملك.
- ثالثا دائرة مغاغة
فاز كلا من إيهاب عبد العظيم، مصطفي خالد، أحمد عبد المحسن، سعودي عبد الرحمن.
- رابعا دائرة أبوقرقاص
فاز كلا من حسام محمود أبو زيد، أحمد عبد المنعم إسماعيل.
- خامسا دائرة ملوي
فاز رياض عبد الستار، محمد عبد الحكيم أبو زيد، ومحمد مصطفي كمال.
وتنشر "الدستور"، أسماء الفائزين في جولة الإعادة بمحافظة المنيا كالآتي
- أولا دائرة أول المنيا
فاز كلا من عثمان المنتصر، وأشرف أحمد عبد العزيز، وعلى بدوي.
- ثانيا دائرة غرب سمالوط
فاز كلا من محمد نشأت العمدة، وأحمد تامر، ومجدي ملك.
- ثالثا دائرة مغاغة
فاز كلا من إيهاب عبد العظيم، مصطفي خالد، أحمد عبد المحسن، سعودي عبد الرحمن.
- رابعا دائرة أبوقرقاص
فاز كلا من حسام محمود أبو زيد، أحمد عبد المنعم إسماعيل.
- خامسا دائرة ملوي
فاز رياض عبد الستار، محمد عبد الحكيم أبو زيد، ومحمد مصطفي كمال.