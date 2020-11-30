أسماء النواب الفائزين بجولة إعادة انتخابات النواب في المنيا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحة الأولى لانتخابات مجلس النواب.وتنشر "الدستور"، أسماء الفائزين في جولة الإعادة بمحافظة المنيا كالآتي- أولا دائرة أول المنيافاز كلا من عثمان المنتصر، وأشرف أحمد عبد العزيز، وعلى بدوي.- ثانيا دائرة غرب سمالوطفاز كلا من محمد نشأت العمدة، وأحمد تامر، ومجدي ملك.- ثالثا دائرة مغاغةفاز كلا من إيهاب عبد العظيم، مصطفي خالد، أحمد عبد المحسن، سعودي عبد الرحمن.- رابعا دائرة أبوقرقاصفاز كلا من حسام محمود أبو زيد، أحمد عبد المنعم إسماعيل.- خامسا دائرة ملويفاز رياض عبد الستار، محمد عبد الحكيم أبو زيد، ومحمد مصطفي كمال.