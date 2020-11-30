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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أسماء النواب الفائزين بجولة إعادة انتخابات النواب في المنيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:32 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
أشرف لاشين
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وتنشر "الدستور"، أسماء الفائزين في جولة الإعادة بمحافظة المنيا كالآتي

- أولا دائرة أول المنيا

فاز كلا من عثمان المنتصر، وأشرف أحمد عبد العزيز، وعلى بدوي.

- ثانيا دائرة غرب سمالوط

فاز كلا من محمد نشأت العمدة، وأحمد تامر، ومجدي ملك.

- ثالثا دائرة مغاغة

فاز كلا من إيهاب عبد العظيم، مصطفي خالد، أحمد عبد المحسن، سعودي عبد الرحمن.

- رابعا دائرة أبوقرقاص

فاز كلا من حسام محمود أبو زيد، أحمد عبد المنعم إسماعيل.

- خامسا دائرة ملوي

فاز رياض عبد الستار، محمد عبد الحكيم أبو زيد، ومحمد مصطفي كمال.

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