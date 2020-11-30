الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة بنسبة مشاركة 20.01%

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.وقالت الهيئة فى بيان لها، إن نسبة المشاركة فى الجولة جاءت بنسبة 20.01%، وجاء عدد الأصوات الصحيحة 4 ملايين و728 ألفا و300 صوت، وجاء عدد الأصوات الباطلة 322 ألفا و704 أصوات، وجاء عدد الناخبين الحاضرين 5 ملايين و51 ألف ناخب.