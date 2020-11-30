«الصحة الأمريكية»: توزيع لقاحين لـ«كورونا» قبل عيد الميلاد ممكن

قالت وزارة الصحة الأميركية، اليوم الإثنين، إنه من الممكن أن يتم توزيع لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد قبل عيد الميلاد، وفقًا لفضائية «العربية».يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة موديرنا للأدوية، اليوم، عن أنها ستتقدم بطلبات لترخيص لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وتتوقع شركة موديرنا الأميركية، تجهيز 20 مليون جرعة لشحنها إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، وهو عدد كافٍ لتحصين 10 ملايين شخص، لأن اللقاح يتطلب جرعتين، وتقول الشركة إنها في طريقها لتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.