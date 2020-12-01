موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2021.. وكيفية إجراء الامتحانات فى ظل كورونا





موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021

قبل بدء العام الدراسي الحالي وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة زمنية محددة لاستمرار العملية التعليمية للعام الدراسي 2020 _ 2021 الذي بدأ في 17 أكتوبر الماضي، ليتمكنوا من وضع جدول للاستذكار دروسهم ومراجعة المناهج قبل مواعيد الامتحانات المحددة وفقا الخريطة الزمنية فإن السبت 23 يناير هو الموعد الذي أعلنت الوزارة عنه لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية عقب استكمال مناهجهم الدراسية عن طريق المنصات الإلكتروني والقنوات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لهم.





موعد امتحانات صفوف النقل وفقا للخطة الزمنية المحددة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في موعدها المحدد من قبل خلال الخريطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي الحالي 2020 _ 2021 يوم السبت 23 يناير المقبل وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"، حيث تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 6 فبراير وتنتهي في 18 فبراير المقبل وبذلك تكون مدة الدراسة الفعلية الفصل الدراسي الأول 93 يوما.





كيفية إجراء الامتحانات في ظل التعليم عن بعد

قبل معرفة موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 يجب على الطلاب وأولياء أمورهم معرفة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تستقر حتى الآن على كيفية إجراء الامتحانات لطلاب جميع الصفوف بالمراحل التعليمية في ظل استمرار العملية التعليمية عن بعد عقب إطلاق منصات إلكترونية وقنوات تعليمية يستطيع الطلاب من خلالها استذكار دروسهم واستنباط المعلومات الدراسية بأنفسهم والتي اتبعتها الوزارة لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" الذي لم يكتشف العلماء له لقاح حتى الآن وحصد أرواح العديد من سكان العالم.





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يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي2021، وكيفية إجراء الامتحانات في ظل التعليم عن بعد، حيث يترقب الطلاب و أولياء أمورهم الخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2020 _ 2021 من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستمرار الدراسة في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.