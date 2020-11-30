«الإحصاء»: 290 مليون دولار واردات مصر من ورق الصحف خلال 8 أشهر

رفعت مصر وارداتها من أوراق صحف وطباعة إلى حدود 290.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 286.9 مليون دولار في الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.2 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأضاف تقرير الإحصاء أن واردات مصر من السلع الوسيطة بلغ 15.9 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 19.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 3.6 مليار دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة الواردات المصرية من دول العالم قد هبطت إلى حدود 43.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2020، مقابل 53.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 9.6 مليار دولار خلال عام.