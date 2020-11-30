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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاتب أمريكي: أردوغان يستخدم السوريين السنة لتغيير ديموغرافية سوريا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قال مايكل روبين الباحث في معهد "أمريكان إنتربرايز"، في مقال نشرته صحيفة "ذا ناشيونال انترست"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم لاجئين سوريين غالبيتهم من السنة ومقاتلين من المتمردين لإضعاف السكان العرقيين في الداخل والخارج لصالحه.

وتابع روبين: "إن أردوغان استخدم اللاجئين في تركيا لشن حرب ديموغرافية ضد الأقليات العرقية التي إما يستاء منها أو يسعى إلى التخفيف منها لتحقيق مكاسب سياسية".

وأشار إلى أن السلطات التركية "تتيح للعرب السوريين السنة فرصة لتجنب مخيمات اللاجئين والحصول على امتيازات الجنسية التركية طالما أنهم يستقرون إما في المناطق ذات الأغلبية العلوية في هاتاي أو في البلدات والقرى الكردية في جنوب شرق تركيا".

وقال روبن: "في كلتا الحالتين، أهداف أردوغان بسيطة، استخدام الإسلاميين السنة لتخفيف الأقليات أو قلب التوازن في المناطق المغلقة لصالح حزبه"، متابعا أن تركيا نفذت استراتيجية مماثلة في الصراع السوري وبعد جولة أخيرة من القتال في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في القوقاز.

وأضاف، أن حقيقة سياسة أردوغان تتمثل في "التطهير العرقي للمناطق الحدودية السورية لطرد الأكراد والمسيحيين واليزيديين واستبدالهم بالمجتمعات الإسلامية العربية السنية".

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