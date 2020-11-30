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حوادث

إنذار على يد محضر لمغنى مهرجان «غرقوا السفينة» يطالبه بتعويض مليون جنيه

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:07 ص
عمر حفظي
عمر حفظي
عمرو المزيدي
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أرسل وليد حسن دهب، صاحب شركة نتاج فني، منتج مهرجان غرقوا السفينة، إنذار على يد محضر من محكمة الجيزة الجزئية ضد عمر حفظي أحد مغنيين المهرجان يطالبه فيه بتعويض مليون جنيه.

وقال وليد دهب، صاحب الإنذار، إنه بموجب عقد اتفاق محرر شهر 11 من عام 2019، تم الاتفاق بين الطرف الثاني والمنفذ إليه، على أن يقوم الطرف الأول متمثلًا في شركته بإنتاج الأعمال الفنية للطرف الأول واستخراج كافة التراخيص القانونية.

وأضاف: يكون للشركة وحدها الحق في الإشراف والتوجيه الفني والتجارة والتسويق على ما يتم إنتاجه من أغاني طوال فترة التعاقد، وأن يكون حق الاستغلال الفني للأغاني، التي تم إنتاجها عن طريق الشركة، والطرف الثاني ملتزم بالأداء الصوتي والتسجيل الصوتي للأغاني، سواء بمفرده أو داخل مجموعات، والالتزام بالحضور وقت طلبه سواء للتسجيل أو التصوير، ويقوم بتحديد المواعيد الطرف الأول، طوال فترة التعاقد.

وأشار «دهب»، في إنذاره، إلى أن الفنان لا يلتزم عند طلب الشركة له بالحضور للتسجيل، وحيث أن الشركة المنذرة شركة مساهمة مصرية وأحوالها وأموال المساهمين فيها في حكم المال العام، وفقًا لأحكام القانون، على ضوء ذلك كان للطرف الأول متمثلًا في الشركة المنذرة إنذار الطرف الثاني بأن لم ينفذ بنود العقد كان عليه أن يدفع للطرف الأول وفقًا للبند رقم٩ في العقد مبلغ قدره مليون جنيه كتعويض، وهذا المبلغ كشرط جزائي وتعويض اتفاقي عما لحق بالطرف الأول من أضرار مقابل عدم تنفيذ الطرف الثاني ببنود العقد.

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