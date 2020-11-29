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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:56 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
أبوزيد على
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أعلن فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، مواصلة تسجيل تركيا معدلات مرتفعة من إصابات كورونا، إذ تم تشخيص 29 ألفًا و281 حالات إصابة جديدة منها 6439 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات بينما يخضع 22 ألفًا و842 مصابًا للعلاج المنزلي، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمرضى 494 ألفًا و351 مصابًا بكورونا.

وأشار قوجة في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إلى أن وفيات فيروس كورونا بتركيا اليوم بلغت 185 وفاة، لترتفع وفيات الفيروس إلى 13 ألفًا و558 وفاة.

وقال موقع تركيا الآن، إنه منذ الإعلان عن الحالة الأولى في 17 مارس الماضي، وصلت تركيا إلى أعلى معدلات لها على الإطلاق في الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، فيما بلغ عدد المرضى الذين تم شفاؤهم 4015 في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 400 ألف و242 شخصًا، كما ارتفع إجمالي عدد اختبارات كورونا إلى 18 مليونًا و415 ألفا و636 اختبارًا.

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