رئيس حي المطرية يتفقد أعمال التطوير بمحيط شجرة مريم

تابع اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية بالقاهرة، اليوم الأحد، أعمال التطوير التي تتم بمنطقة شجرة مريم؛ للوقوف على آخر مستجدات العمل.وأشاد رئيس حي المطرية، في تصريحات له على هامش الجولة، بالجهود المبذولة من المسئولين في الحي، وبناء على توجيهات اللواء محافظ القاهرة، بالتواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال.كما تابع اللواء حسام لبيب، أعمال التطوير التي تتم بشارع العقاد؛ للوقوف على آخر مستجدات العمل، وتذليل العقبات حتى ينتهي العمل في الموعد المحدد.