ضبط أكثر من 216 ألف مخالفة مرورية خلال أسبوع

نجح رجال الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع أقسام المرور في المحافظات، في ضبط 216766 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها «42521 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 49 قيادة تحت تأثير مخدر، 5724 موقف عشوائى»، خلال أسبوع.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.