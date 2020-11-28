نبش قبر ابنته وسرق «عظمها» للانتقام من طليقته بالدقهلية.. الاعترافات كاملة

اعترف المتهم "محمد.ح"، 34 عاما، بنبش قبر ابنته الطفلة من مقابر أسرته بقرية كفر سنجاب التابعة لمركز «تمى الأمديد» بالدقهلية، مضيفا أنه استخرج رفاتها ودفنه فى مكان آخر للانتقام من "طليقته"والدة الطفلة، من خلال اتهامها بقتل ابنتهما وإخفاء رفاتها بإلصاق التهمة بها.وأضاف المتهم، في اعترافاته، أنه اتهم والدة الطفلة المتوفاة "بسملة وأسرة والدتها بقتلها عقب وفاتها في شهر يوليو الماضي، وبدافع الانتقام قام بسرقة الرفات ونقله لمكان آخر حتى يلصق تهمة القتل بالأم فضلا عن سرقة الرفات لإخفاء دليل إدانتها.وقال المتهم، أمام جهات التحقيق، إنه توجه فجرا إلى قبر ابنته وحطم القفل ثم فتح الباب الحديدي وهدم الحاجز الطوبي ثم جذب الكفن: "كانت شوية عضم ملفوفين في الكفن وقبلت الرفات وأنا شايله".وأشار الأب إلى أنه قام بدفن الرفات في مكان آخر ثم توجه إلى مركز الشرطة واتهم طليقته وأسرتها بإخفاء الرفات، وأضاف في "البلاغ الكيدي" أنه توجه لزيارة قبر ابنته فوجده مفتوحا واتهم طليقته ووالدها وشقيقها بأنهم وراء اختفائه.وذكرت التحريات أن الطفلة وتدعى "بسملة" 4 سنوات، توفيت فى شهر يوليو الماضى بسبب التسمم، ولم تتهم أسرتها سواء والدها أو والدتها أحدا فى الواقعة، كما لم يثبت وجود شبهة جنائية، وأن التسمم ناتج عن وجبة تناولتها الطفلة فى حفل زفاف بالقرية.وأوضحت التحريات، أنه فى شهر سبتمبر الماضى وقع الطلاق بين والد الطفلة "محمد.ح" 34 سنة، مزارع، ووالدتها "مروة. أ" 30 سنة، ثم تفاقمت الخلافات بينهما فتوجه الأب إلى مركز الشرطة واتهم طليقته وأسرتها بقتل الطفلة بالسم، ثم توجه ونبش قبرها واستخرج الرفات ودفنه فى مكان آخر بقريته كفر سنجاب، ثم ذهب لمركز الشرطة واتهم طليقته وأسرتها بنبش القبر وسرقة الرفات خوفا من استخراجه وعرضه على الطب الشرعى.وتوصلت التحريات إلى أن الأب هو مرتكب الواقعة فتم ضبطه، وبتضييق الخناق عليه اعترف بأنه وراء واقعة اختفاء جثة ابنته حيث توجه إلى المقبرة فجرا وقام بكسر باب المقبرة واستخرج رفات ابنته وتوجه إلى مقبرة على أطراف المكان، وقام بدفنها نكاية في طليقته وأسرتها لإلصاق الاتهام بهم لسابقة قيامه باتهامه لهم بالتسبب في وفاتها ولإجبارهم على التنازل على قضايا الأسرة المحررة ضده والصادر في بعضها أحكام قضائية.