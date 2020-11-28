إصابة 7 في انفجارين منفصلين بالعاصمة الأفغانية
السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
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أكدت شرطة العاصمة الأفغانية كابول إصابة 7 أشخاص على الأقل بجروح في انفجارين منفصلين ناجمين عن استخدام عبوة ناسفة مغناطيسية في المدينة صباح اليوم.
وقالت شرطة كابول - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت - إن التفجير الأول وقع في منطقة "خير خانا" ونجم عن انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية مثبتة في سيارة دفع رباعي (لاند كروزر)؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.
فيما ذكرت الشرطة - في بيان آخر - أن انفجارا ثانيا وقع في بلدة "أوميد سابز" وأدى إلى إصابة 3 أشخاص، مشيرة إلى أن السبب وراء وقوع الانفجار عبوة ناسفة مغناطيسية تم تثبيتها في سيارة.
ولم تعلن أي جهة، من بينها حركة طالبان، مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.
وقالت شرطة كابول - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت - إن التفجير الأول وقع في منطقة "خير خانا" ونجم عن انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية مثبتة في سيارة دفع رباعي (لاند كروزر)؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.
فيما ذكرت الشرطة - في بيان آخر - أن انفجارا ثانيا وقع في بلدة "أوميد سابز" وأدى إلى إصابة 3 أشخاص، مشيرة إلى أن السبب وراء وقوع الانفجار عبوة ناسفة مغناطيسية تم تثبيتها في سيارة.
ولم تعلن أي جهة، من بينها حركة طالبان، مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.