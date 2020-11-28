رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 7 في انفجارين منفصلين بالعاصمة الأفغانية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكدت شرطة العاصمة الأفغانية كابول إصابة 7 أشخاص على الأقل بجروح في انفجارين منفصلين ناجمين عن استخدام عبوة ناسفة مغناطيسية في المدينة صباح اليوم.

وقالت شرطة كابول - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت - إن التفجير الأول وقع في منطقة "خير خانا" ونجم عن انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية مثبتة في سيارة دفع رباعي (لاند كروزر)؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.

فيما ذكرت الشرطة - في بيان آخر - أن انفجارا ثانيا وقع في بلدة "أوميد سابز" وأدى إلى إصابة 3 أشخاص، مشيرة إلى أن السبب وراء وقوع الانفجار عبوة ناسفة مغناطيسية تم تثبيتها في سيارة.

ولم تعلن أي جهة، من بينها حركة طالبان، مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 28-11-2020

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

الصور

image description

البرق يضرب سماء دمياط

image description

ملخص الشوط الثانى لمباراة القرن

image description

أهالي دمياط بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا على حساب الزمالك (صور)

image description

«نهائي القرن».. ملخص الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

image description

«نهائي القرن».. فرحة لاعبي الأهلي بهدف السولية

الأكثر قراءة

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

دراسة: الطهي باستخدام الخشب يسبب تلف الرئة

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

اكتشاف مقبرة شمالي الصين عمرها أكثر من ألف عاما

عرض توصيات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمكتبة القاهرة.. غدًا

«هاء».. رواية جديدة لهاجر عمار القادرى

الكاتبة ماجدة ثروت: الإبداع غير مقيد بالقاهرة.. ولا أبحث عن الشهرة (حوار)