إصابة 4 جنود أتراك فى انفجار عبوة ناسفة بمدينة تونجالى الجنوبية

أصيب أربعة جنود أتراك في مقاطعة أوفجاك التابعة لمدينة تونجالي الجنوبية، إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع، فيما تزعم السلطات التركية مسؤولية حزب العمال الكردستاني الكردي عن الانفجار.وذكر موقع «تي 24» التركي، أن الحادث يأتي بالتزامن مع استمرار «عملية يلدريم -4» التي تشنها قيادة الدرك الإقليمية ضد عناصر الحزب الذي تصنفه الحكومة التركية منظمة إرهابية، في مقاطعة أوجاك.وأوضح الموقع أنه خلال عمليات تفتيش التي قامت بها قوات الأمن، أصيب 4 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع، ونقل الجنود المصابون بطائرة مروحية، إلى مستشفى مدينة إلازيغ.