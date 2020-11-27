جلسة تصوير لنبذ التعصب.. وصاحب السيشن: «الكورة هى النداهة»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددًا من الصور التي تجمع بين فتاتين تمثلان قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في جلسة تصوير بعنوان "لا للتعصب الكروي".وقال محمد رمضان صاحب جلسة التصوير، إن الفكرة خطرت له بمجرد وصول كل من الأهلي والزمالك لنهائى البطولة لأول مرة في التاريخ، وبعد متابعة ردود الأفعال عبر السوشيال ميديا و"الكوميكس" التي خرجت من جمهور الفريقين قبل اللقاء.وأضاف "رمضان" في تصريحات خاصة للدستور، أن الموديل الصغيرة تدعي "رهف محمد" ومثلت فريق الزمالك، والكبيرة موديل تسمى فريال التركي، مواصلًا حديثه: "فكرتي وهما جهزوا اللبس وصورنا في ملعب بشبرا الخيمة والتصوير استغرق ساعتين ونص وفكرة السيشن لا للتتعصب بين جماهير الأهلي والزمالك".وأكد أن الهدف الأساسي إيصال أن كرة القدم هي للمتعة فقط، ولا داعي للتصعب الذي يصل في بعض الأوقات إلى فقدان الأرواح "الكرة هي النداهة بس من غير تعصب".