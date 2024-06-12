عصام السيد يكشف لـ"الشاهد" كيف حاول الإخوان تشويه اعتصام المثقفين

قال المخرج عصام السيد، إن الإخوان حاولوا تشويه اعتصام المثقفين بنشر الشائعات عن المشاركين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان بتوع الظاهر، التقطوا صورة لناس بتحب تلف سجائرها، وانتشرت الصورة على أنها سيجارة حشيش".

وأكد السيد أن الاعتصام لم يكن فيه مثل هذه الأمور، لكن الإخوان أرادوا أن يروجوا أنهم لا أخلاقيين ولا دينيين.

وأوضح أن أداء صلاة الجمعة في الشارع أمام وزارة الثقافة، لم يقصد منها توجيه رسالة، ولكن كان المكان ضيق في محيط الوزارة، فصلوا في الشارع، وأحضروا خطيبا حتى لا يخرجون من الاعتصام.

وأردف: "المسرح الذي قدمناه كان هدفنا منه أن يعرف الناس بالاعتصام، ونحن أهل فن فقررنا نقدم فنا، تفاجأنا بأهل إمبابة وأهل أبو العلا يحضرون في المساء ليشاهدوا العروض الفنية، وبدأوا يتعاطفوا معانا، والناس في محيط الاعتصام كانوا يلقون إلينا بـ"ملبس"، وفي مرة كان فيه مباراة مهمة، أحد السكان نزل لنا بوصلة دش لنشاهد المباراة".

وتابع: "لم ينزعج السكان منا، بل كانوا متعاطفين معانا، وكانوا بيعتبروها رحلة، جايين يتفرجوا على المسرح، والأنشطة، خاصة أن الاعتصام بدأ 5 يونيو، في الإجازة الصيفية، كانوا يحضرون أولادهم لتعلم الرسم، وعملنا عرض باليه زوربا في الشارع، ومسرحيات وأغاني ومزيكا، والعروض كانت مفتوحة للجميع".

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