زيلينسكى يشكر ألمانيا على دعم بلاده فى حربها ضد روسيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره للدعم الذي قدمته ألمانيا لبلاده، خاصة منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي التي ساهمت في انقاذ أرواح الآلاف من المواطنين الأوكرانيين.

وقال الرئيس الأوكراني - في أول خطاب يلقيه أمام مشرعي البرلمان الألماني (بوندستاج) حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية الثلاثاء - إن بلاده لن تورث هذه الحرب للأجيال القادمة، مؤكدا أنه سيعمل على إنهاء الحرب لمصلحة أوكرانيا ولمصلحة أوروبا بأسرها.

ويتواجد الرئيس الأوكراني حاليا في العاصمة الألمانية برلين لحضور مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي يُعقد على مدار اليوم وغدا بمشاركة قرابة ألفي ممثل من 60 دولة ويهدف إلى حشد الدعم من أجل تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد انتهاء الحرب.

وناشد المستشار الألماني أولاف شولتس، في تصريحات عند افتتاح المؤتمر في وقت سابق اليوم، الأطراف المشاركة بفعل المزيد من أجل تعزيز الدفاعات الجوية لكييف للتصدي للهجمات الروسية.