القبض على المتهمين بخطف حقيبة مهندسة في حدائق الأهرام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على المتهمين بخطف حقيبة مهندسة بمنطقة حدائق الأهرام، قبل مرور 24 ساعة على وقوع الجريمة، حيث استغل المتهمون توقف المهندسة بجوار سيارتها، وخطفا حقيبتها وفرا هاربين بواسطة سيارة ملاكي يستخدمانها في ارتكاب جرائم خطف الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين.البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من مهندسة، أفادت فيه بتعرضها لخطف حقيبتها على يد مجهولين بمنطقة حدائق الأهرام، وأضافت أنها عقب ركنها سيارتها وتوقفها بجانبها، فوجئت بخطف شخص يستقل سيارة ملاكي، لحقيبتها وفر هاربا، حيث كان يقود السيارة شخصا آخر بصحبته.بدأ رجال المباحث في فحص كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات، حتى توصل الرائد محمد طارق معاون مباحث قسم شرطة الهرم، إلى هوية المتهمين، وقبل مرور 24 ساعة على واقعة خطف الحقيبة، تمكن من القبض عليهما، وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وأرشدا عن حقيبة المهندسة مقدمة البلاغ.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحالهما العقيد محمد الصغير مفتش مباحث غرب الجيزة إلى النيابة للتحقيق.