حبس تاجر لحوم و4 آخرين لاتهامهم بخطف جزار فى الخليفة

أمرت النيابة العامة بالمقطم والخليفة، بحبس تاجر لحوم و4 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف جزار في منطقة الخليفة، والاستيلاء على كميات كبيرة من اللحوم.وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه والخطف.وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات البلاغ المقدم لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من كلٍ من (سائق، جزار - يقيمان بمحافظة المنوفية) بأنهما حال سيرهما بسيارة "نقل" محملة عليها كمية من اللحوم، استوقفهم 4 أشخاص" أدليا بأوصافهم التقريبية " يستقلون سيارة - لم يتمكنا من التقاط أرقامها، وقاموا باختطاف الأخير واستولوا على كمية من اللحوم من داخل السيارة.وتم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المجنى عليه، و(تاجر لحوم - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وقرر بأنه نظرًا لسابقة عمل المجنى عليه بصحبته وقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، مما أثار حفيظته، فعقد العزم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.وتم ضبط المتهمين المشار إليهم وبصحبتهم المجنى عليه داخل مقهى محل عمل أحدهم، وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الرئيسى، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية "، كما تم بإرشادهم ضبط (سيارة "ملك أحدهم" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.