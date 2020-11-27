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«الأسماك الدهنية» أبرزها.. هذه الأطعمة مصدر لفيتامين د

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:17 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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يلعب فيتامين (د) دورًا مهمًا في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، فالأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا لذا تنصح الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية بضرورة تضمين غذائك على المصادر الآتية:

1- الأسماك الدهنية:
يعتبر السلمون وأنواع الأسماك الدهنية الأخرى مصدرًا رائعًا للمعادن والفيتامينات المغذية، إذ تحتوي الأسماك الدهنية على 526 وحدة دولية من فيتامين د، وهو واحد من أعلى المعدلات بين المأكولات البحرية.

2- صفار البيض:
البيض مصدر مغذٍ للصحة، بأي شكل من الأشكال، وبصرف النظر عن البروتينات، فإن الصفار الأصفر غني بفيتامين د، أي ما يقرب من سبعة أضعاف القيمة اليومية الموصى بها.


3- الفطر:
يعد تناول الفطر خيارًا ممتازًا للنباتيين، حيث يمكن أن يوفر الفطر ما يصل إلى 130-450 وحدة دولية من فيتامين D2 لكل 100 جرام.

4- الحبوب الحبوب المدعمة:
بالنسبة للنباتيين الذين قد يجدون صعوبة في الحصول على الخضار الغنية بفيتامين (د)، قد تساعد بعض الحبوب والحبوب المدعمة في تحقيق هذا الغرض، ولكنها توفر مصدرًا منخفضًا لفيتامين د مقارنة بالمصادر الأخرى.

5- حليب اللوز والصويا:
هذا هو أحد أفضل المصادر النباتية لفيتامين د الصحي، اللوز والشوفان وحليب الصويا كلها أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، إذ أن حليب اللوز المدعم يوفر 25٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين د.

6- الجبنة:
يمكنك الحصول على 30 وحدة دولية من فيتامين د لكل كوب من الجبن ومنتجات الألبان المماثلة.

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