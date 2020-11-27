«الأسماك الدهنية» أبرزها.. هذه الأطعمة مصدر لفيتامين د

1- الأسماك الدهنية:

2- صفار البيض:

3- الفطر:

4- الحبوب الحبوب المدعمة:

5- حليب اللوز والصويا:

6- الجبنة:

يلعب فيتامين (د) دورًا مهمًا في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، فالأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا لذا تنصح الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية بضرورة تضمين غذائك على المصادر الآتية:يعتبر السلمون وأنواع الأسماك الدهنية الأخرى مصدرًا رائعًا للمعادن والفيتامينات المغذية، إذ تحتوي الأسماك الدهنية على 526 وحدة دولية من فيتامين د، وهو واحد من أعلى المعدلات بين المأكولات البحرية.البيض مصدر مغذٍ للصحة، بأي شكل من الأشكال، وبصرف النظر عن البروتينات، فإن الصفار الأصفر غني بفيتامين د، أي ما يقرب من سبعة أضعاف القيمة اليومية الموصى بها.يعد تناول الفطر خيارًا ممتازًا للنباتيين، حيث يمكن أن يوفر الفطر ما يصل إلى 130-450 وحدة دولية من فيتامين D2 لكل 100 جرام.بالنسبة للنباتيين الذين قد يجدون صعوبة في الحصول على الخضار الغنية بفيتامين (د)، قد تساعد بعض الحبوب والحبوب المدعمة في تحقيق هذا الغرض، ولكنها توفر مصدرًا منخفضًا لفيتامين د مقارنة بالمصادر الأخرى.هذا هو أحد أفضل المصادر النباتية لفيتامين د الصحي، اللوز والشوفان وحليب الصويا كلها أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، إذ أن حليب اللوز المدعم يوفر 25٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين د.يمكنك الحصول على 30 وحدة دولية من فيتامين د لكل كوب من الجبن ومنتجات الألبان المماثلة.