أسهم أوروبا تتجه لرابع مكسب أسبوعي

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ خيم الحذر على المستثمرين قبيل سيل من البيانات الاقتصادية المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم، في حين تأثرت المعنويات أيضًا بشكوك حيال فعالية لقاح أسترازينيكا لكوفيد- 19.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، إذ كان قطاعا السفر والطاقة من أكبر الخاسرين في التعاملات الصباحية، لكن المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي.وتراجع سهم شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا 0.6 بالمئة بعد أن ثارت تساؤلات حيل نتائج مرحلة متقدمة من دراسة لقاحها، وهو ما يحتمل أن يعرقل فرص الحصول على موافقات تنظيمية سريعة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.واستقر مؤشر الأسهم القيادية الألماني داكس، إذ تجاوز عدد الإصابات بكوفيد- 19 في البلاد حاجز المليون، وبلغ عدد الوفيات اليومية مستوى غير مسبوق.وسيركز المستثمرون على مسح للمفوضية الأوروبية بشأن مناخ الأعمال في منطقة اليورو وبيانات ثقة المستهلكين والمعنويات الاقتصادية بجميع القطاعات، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.