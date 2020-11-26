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سياسي

«نساء مصر»: قرينة الرئيس قدمت نموذجًا مشرفا للمرأة المصرية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:19 م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
أشرف لاشين
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ثمنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، حوار السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأشارت "العبيسى"، في بيان لها، إلى أن السيدة انتصار السيسي عبرت عن السيدة المصرية الأصيلة، وجسدت شخصية الأم والزوجة والحبيبة، مما أضاف للحوار واقعية وبعث برسائل ومشاعر إنسانية عظيمة.

ولفتت العبسي، إلى أن قرينة الرئيس حرصت، خلال لقائها، على التأكيد على ضرورة دعم المرأة والكشف عن الأسرار الأسرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبيعة تعامله مع الاقارب والأصدقاء وكافة أطياف الشعب المصري الأصيل.

وتابعت: "الحوار كان نابعًا من القلب، ومليئا بالمشاعر الإنسانية الطيبة والسلام النفسي والصدق في الحديث مما جعله يصل لنفوس المصريين سريعًا.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن السيدة انتصار السيسي نموذج مشرف للمرأة المصرية، فهي الداعمة الأولى للمرأة، بالإضافة إلى حرصها على المشاركة في معرض "تراثنا" وتقديم الدعم والتحفيز الكامل للنساء العاملات الكادحات، مما يبعث برسائل عدة بالاهتمام الجاد بقضايا المرأة، وأنها حاملة لهموم وقضايا المرأة المصرية والحفاظ على مكانتها.

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