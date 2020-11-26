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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الشركات البيلاروسية تسعى للاستفادة من الفرص الاقتصادية بمصر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:59 م
القطاع الخاص البيلاروسي
القطاع الخاص البيلاروسي
محمد عمر
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أكدت وكالة بيلاروسية، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص البيلاروسي يسعى إلى تعزيز تواجده في المناطق الاقتصادية الحرة في مصر للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها مصر.

وأشارت وكالة "بيلتا"(BelTA) البيلاروسية إلى اللقاء الذي جمع السفير فوق العادة والمفوض لبيلاروسيا لدى مصر سيرجي تيرنتييف بالمدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر محمد عبد الوهاب.

وذكرت الوكالة إن الجانبين ناقشا الوضع الحالي وآفاق دفع التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن السفير أشاد بالإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحفاظ على النمو الاقتصادي وجاذبية مصر للاستثمار وسط الوباء.

وأوضحت "بليتا" أنه تمت مناقشة آفاق زيادة حجم الاستثمار المتبادل، وزيادة عدد الشركات البيلاروسية العاملة في مصر، وتوسيع وجود القطاع الخاص البيلاروسي في المناطق الحرة في مصر كما تطرق الجانبان إلى تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة، لا سيما ترويج وتسويق المنتجات المشتركة في إفريقيا.

وبحث الجانبان تنشيط الاتصالات بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة بجمهورية بيلاروسيا تماشيا مع مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالتين في مايو 2017.
الشركات البيلاروسية تسعى للاستفادة من الفرص الاقتصادية بمصر
الشركات البيلاروسية تسعى للاستفادة من الفرص الاقتصادية بمصر

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