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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لايف ستايل

هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:51 م
هادية غالب
هادية غالب
سارة ساويرس
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عادة ما تثير فيديوهات وصور عارضة الأزياء والفاشينيستا، هادية غالب، كثير من الجدل عبر فضاء العالم الافتراضي، حتى أن قصتها فى عالم التسويق والموضة، أصبحت حديث جمهور "تويتر"، منهم رأى أنها قصتها فى عالم الموضة والتسويق تملأها الرفاهية، فيما تمنى آخرون عيش "قصة كفاح" مثلها.

ونرصد مواقف أكثر جدلًا فى حياة الفاشونستا العشرينية.
هادية غالب..فاشينيستا
قصة كفاح بالمكياج
فى إحدى فيديوهاتها الشهيرة، تروى هادية غالب، الفتاة العشرينية، قصتها فى مجال الماركتينج،قائلة: أسست شركة فى مجال "الماركتينج" بمجرد تخرجى من الجامعة، مشيرة إلى أنها كانت تواجه كثير من الصعوبات، بسبب صغر سنها، ومع سنوات قليلة أسست شركة أخرى فى دبي، موجهة رسالة لأقرانها من الشباب والفتيات: "ماتخلوش حاجة توقفكم ماتخلوش حد يحبطكم".

أثارت قصتها كثير من الجدل بين رواد التوصل الاجتماعى، فكتب: "يعني انا لو عندي فلوس تخليني ابدأ حياتي بإني اعمل شركه في مصر بعدين شركه في دبي هبقى كده جامد؟" فيما علقت فيروز على قصتها: " قومي يابت قومي نفتح شركة ماركتينج، بعمللوك ميك اب ناو وعندي 20 سنة زيها".
هادية غالب..فاشينيستا

رز وملوخية
موقف آخر لهادية غالب، أثارت كثير من الجدل، حينما قررت تناول وجبة "أرز وملوخية" على شاطئ البحر، وشاركت صورة لها مع متابعيها، عبر موقع "انستجرام" بإحدي المطاعم على شاطئ الساحل الشمالي، قائلة: "فى مطعم رز وملوخية على البحر، المصري طول عمره معروف بجبروته"، ذلك الموقف دفع البعض للهجوم عليها بسبب تناولها أكلة شعبية وجدوها أنها أكلة غير مناسبة على الشاطئ بل وممنوعة فى بعض الشواطئ المصرية.
هادية غالب..فاشينيستا
"إنفلونسر فاشون ترافيل"
واجهت هادية غالب، فى وقت سابق، هجوم شديد بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، حول وقائع التحرش الأخيرة، لرفضها إدانة شاب متحرش اغتصب ما يزيد عن 100 فتاة، مشيرة إلى أن هذا لايمثل دورها، معبرة عن قرارها:"مين إداني الحق إني أقرر إن في حد برئ أو مذنب، أنا مقدرش أقول حاجة زي دي، مش هادية غالب (إنفلونسر فاشون ترافيل) اللي تحكم في الموضوع ده".
هادية غالب..فاشينيستا
"كونفرس كول"
دعت أيضًا هادية غالب، لمناقشة قضايا التحرش، بفكرة لافتة للنظر أثارت من خلالها جدل وسخرية الكثير من متابعيها، حينما اقترحت عليهم عبر حسابها على موقع "انستجرام" بإجراء لقاء افتراضي "كونفرس كول" للمناقشة فى قضايا التحرض بين الضحايا والمتهم بجرائم التحرش، وهو أمر رفضه الكثيرين معتبرين أنها فكرة غير مناسبة للجمع بين الضحية والمتحرش لمناقشة "جرائمه".

هادية غالب، واحدة من أشهر عارضات الأزياء المصريات، درست الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، واختارت العمل بمجال الموضة منذ عدة سنوات، وتحظى بمتابعة أكثر من مليون وربع متابع، عبر حسابها على"انستجرام"، كونها تجيد اختيار التصاميم العصرية والجريئة.
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج
هادية غالب..فاشينيستا مثيرة للجدل وصاحبة أشهر قصة كفاح بالمكياج

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