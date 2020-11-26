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تقارير ومتابعات

تعرف على مواعيد عمل السجل المدنى 2021

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:15 م
السجل المدنى
السجل المدنى
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة مواعيد عمل السجل المدنى 2021 لإنهاء مصالحهم، واستخراج أوراقهم الحكومية التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية، وذلك جراء انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي انتشر خلال الأيام الأخيرة ولم يكتشف لهم العلماء لقاح حتى الآن وتسبب في غلق جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بجميع دول العالم.


ويستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية تطوير خدمات قطاع الأحوال المدنية.

 مواعيد عمل السجل المدنى 2021

وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة الداخلية فإن السجل المدني يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا حيث يستطيع المواطنين إنهاء كل ما يحتاجون إليه من أوراق ومستندات مثل الفيش والتشبيه ووثائق طلاق وشهادات وفاة وتجديد بطاقة رقم قومي واستخراجها ووثائق زواج والقيد العائلي عقب انهاء كافة الأوراق المطلوبة لاستخراج تلك الوثائق، حيث يعد من أهم المراكز التي تحتوي على كافة بيانات ومعلومات عن المواطنين حيث يلزم القانون جميع المواطنين بتعديل بياناتهم في البطاقة بصفة دورية إذا حدث فيها أى تغير أو تعديل خلال ثلاثة أشهر.

 أبرز المستندات التي يمكن استخراجها من السجل المدني

يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج أوراق رسمية عديدة الذهاب إلى مباني مكاتب السجل المدني المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية والتي شهدت تطوير وافتتاحات عديدة لتوفير عدة خدمات للمواطنين أبرزها استخراج :-

- شهادة الميلاد

- شهادة الوفاة

- القيد العائلي

- وثائق الزواج

- وثائق الطلاق

- البطاقة العائلية

- بطاقة الرقم القومي


خدمات الأحوال المدنية وخدمة الكول سنتر

قبل معرفة مواعيد عمل السجل المدنى 2021 التابع لهيئة الأحوال المدنية يمكن للمواطنين معرفة الخدمات التي أتاحتها الأحوال المدنية من خلال خدمة الكول سنتر والاتصال عبر الأرقام الأتية 16582 – 90070999 -  24004400 حيث يتم توصيلها للمواطنين من عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات عقب تقديم كافة مستنداتها المطلوبة .

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