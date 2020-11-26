إعلان الحداد العام بالسودان 3 أيام لوفاة الصادق المهدي

أعلن مجلس الوزراء السوداني عن حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الخميس، حدادًا على وفاة الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب "الأمة القومي"، وإمام الأنصار.ووجه مجلس الوزراء السوداني بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج.وتوفي الإمام الصادق المهدي، فجر اليوم، في الإمارات التي سافر إليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأعلن حزب الأمة القومي وكيان الأنصار للسودانيين أن جثمان الإمام الصادق المهدي سيصل إلى السودان، صباح غدٍ الجمعة، ليواري الثرى في قبة الإمام المهدي في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.