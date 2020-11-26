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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

ريال مدريد يحقق انتصارا على إنتر ميلان بهدفين بـ«أبطال أوروبا»

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:35 ص
ريال مدريد و إنتر
ريال مدريد و إنتر ميلان
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حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا ثمينا على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "سان سيرو"، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل هدفي ريال مدريد، البلجيكي إيدين هازارد من ضربة جزاء في الدقيقة 7، والبرازيلي رودريجو في الدقيقة 59، وذلك بعدما أكمل انتر ميلان اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 33.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني للمجموعة، بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، فيما توقف رصيد انتر ميلان عند نقطتين فقط، في المركز الرابع والأخير، لتتعقد مهمته في بلوغ دور الـ 16 للمسابقة الأوروبية.

وكان فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني قد تغلب على فريق شاختار الأوكراني برباعية نظيفة اليوم، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

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