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مصر

موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:52 ص
صرف العلاوات
صرف العلاوات
عبدالله هشام
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لا يزال الكثير من أصحاب المعاشات يبحثون عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على محركات البحث والمواقع الإلكترونية للاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمسة الدفعة الثالثة بعد صرف الدفعة الأولى والثانية من العلاوات الخمس خلال الأشهر الخمس الماضية لنحو 2.5 مليون مستحق من أصحاب المعاشات.

موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

وقال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس من الأموال المتجندة لأصحاب المعاشات خلال صرف معاشات شهر يناير 2021 المقبل، موضحًا أنه تم إجراء دراسة لجميع حالات المنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة، حيث تم الصرف لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه خلال العام، من إجمالي 28 مليار جنيه المتجمد من هذه العلاوات.

وفي السياق ذاته أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان صحفي سابق، العلاوات الخمس سيتم منحها للكثير من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، والبالغ عددهم يزيد عن الـ10 ملايين مواطن، موضحة أنه تم صرف دفعتين من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط للاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس والمبلغ المستحق للمعاش بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص بالعلاوات، بالرقم القومي عبر تسجيل الدخول من هنا.

- كتابة اسم الشخص المتقاعد بالبحث بالرقم القومي.

- إدخال اسم الأم للشخص الذي يريد الاستعلام "المتقاعد".

- الضغط على كلمة البحث التي توجد أسفل الصفحة.

- وأخيرًا ظهور كافة المعلومات الخاصة بالمواطن

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