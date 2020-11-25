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الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الطقس السيء

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:58 م
الطقس السيء
الطقس السيء
دعاء عبدالوهاب وهبة عويضة ومعوض هويدى و حسام فهمي
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تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ والأمطار الرعدية، تقرر تعطيل الدراسة، غدًا الخميس، بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية في بعض المحافظات على رأسها الإسكندرية والبحيرة.

تفاصيل تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الطقس السيء


"الدستور" تستعرض في تقريرها أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين في المحافظات التي ضربتها موجة الطقس:
القاهرة:

بداية، أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدا بكافة مدارس المحافظة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بخصوص الجامعات جارٍ التنسيق مع رؤساء جامعتي حلوان وعين شمس.


الجيزة:
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة- غدا الخميس- بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

الإسكندرية:
أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارًا باستمرار تعطيل الدراسة، غدا الخميس، بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب"، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة غدا، وذلك نظرًا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية: التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات.

البحيرة:
قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة غدًا الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمين" بنطاق المحافظة.

جاء ذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة الطقس السيئ وتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

كما قرر محافظ البحيرة أن تستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وأكد اللواء هشام آمنة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي كل البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

دمياط:
قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مد تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت المحافظ أنه وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بإتخاذ أى قرار يتعلق بتعطيل الدراسة فى حال توقع سقوط أمطار غزيرة، تم إصدار هذا القرار على مدار اليومين نظرًا لما شهدته المحافظة من سوء الأحوال الجوية والتى بدأت اليوم الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلاب.

مطروح:
قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مد تعطيل الدراسة إلى غد الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة (طلاب ومدرسين).

وأكد محافظ مطروح منح الموظفات اللاتي لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غدًا نظرًا لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بمحافظة مطروح.

كما أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، تعطيل الدراسة بالجامعة غدًا الأربعاء، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي تناول حالة الطقس السيئة المتوقعة.

ويأتى ذلك حرصًا من الجامعة على سلامة الطلاب والطالبات، وتجدر الإشارة إلى أن التدريس عن بعد يستمر غدًا دون توقف.

القليوبية:
أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بتعليق الدراسة غدا الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التى تتعرض لها البلاد، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يأتى هذا فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس وحفاطا على سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة القليوبية المواطنين المسافرين على الطرق السريعه توخي الحيطة والحذر، حفاظا على سلامتهم، كما أصدر المحافظ تعليمات للأجهزة التنفيذية برفع أقصى درجات الإستعداد تحسبا لموجه الطقس السيئ والتي ضربت البلاد منذ الصباح الباكر.

وأكدت المحافظة على جميع رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة الكبرى، بمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الأحوال الجوية أولا بأول وأضاف بأنه تم تخصيص الخط الساخن 114 ورقم الواتساب ٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ لتلقي أي بلاغات بشأن الأحوال الجوية.

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