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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«التاريخ لا ينسى».. عندما قال مارادونا «في قلبي.. أنا فلسطيني» (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:54 م
مارادونا
مارادونا
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رحل الأسطورة الذي كان الأشهر في تاريخ كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، اليوم عن عمر ناهز 60 عاماً.

يُعتبر مارادونا واحداً من الأفضل والأشهر في تاريخ كرة القدم، فقد كان أسطورة داخل الملاعب ورجلاً تلحقه عدسات الكاميرات أينما رحل، وقد ارتبط دائماً بعالم السياسة.

ومن أشهر مواقفه السياسية ما حدث عام 2018، إذ قال أسطورة كرة القدم جملة «في قلبي أنا فلسطيني» في موسكو، مُعبّراً عن دعمه للقضيّة الفلسطينيّة.

والتقى حينها مارادونا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في روسيا عشية المباراة النهائية في المونديال التي توجت فيها فرنسا بالذهب.

ونشر مارادونا صورة على صفحته الرسمية على "إنستجرام" تجمعه بالرئيس الفلسطيني وأرفقها بتعليق "هذا الرجل يريد السلام لفلسطين لدى الرئيس محمود عباس دولة وحق".

وأعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية تضامنه مع الشعب الفلسطيني قائلا: "أنا فلسطيني"

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