سقوط أجزاء من عقار يهشم سيارتين بوسط الإسكندرية

شهدت منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار، بسبب الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة الساحلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تهشم سيارتين كانا أسفل العقار، دون إصابات.وكانت محافظة الإسكندرية قد تعرضت، اليوم الأربعاء، لطقس سيئ وسقوط أمطار رعدية غزيرة على جميع أنحاء المدينة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح.وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة، والأمطار الغزيرة التي تفوق القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، وذلك نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين عند النزول توخي الحذر ‏واتباع عدة تعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم وهى: تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.