346 ألف إصابة بكورونا في كندا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا 346 ألفا و13 حالة، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد- 19 الذى يسببه فيروس كورونا 11 ألفا و676 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 278 ألفا و191 شخصا.ومر حوالي 43 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.