احتجاز وزير إندونيسى بسبب قضايا فساد

احتجزت لجنة القضاء على الفساد الإندونيسية وزير الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، إدهي برابوو، صباح اليوم الأربعاء.ونقلت صحيفة جاكرتا بوست عن نائب رئيس اللجنة، نواوي بومولانجو، أن العملية تمت صباح الأربعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل.وقال: "صحيح أننا اعتقلنا عددا من الأشخاص الليلة الماضية وفي وقت مبكر من صباح اليوم".من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر باللجنة أن الاعتقالات تأتي بسبب تصدير يرقات سرطان البحر، في مخالفة لحظر مفروض مسبقا وسط مخاوف تتعلق بالتأثير على استدامة مثل هذه الكائنات.