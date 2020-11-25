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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الدولى للنقل الجوى يجهز «جواز سفر كورونا»

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:41 ص
الاتحاد الدولى للنقل
الاتحاد الدولى للنقل الجوى
وكالات
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يجهز الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" تطبيقا للهواتف المحمولة، حيث سيثبت التطبيق خلو المسافر من فيروس كورونا وتلقيه لقاح كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ستعرض بطاقة "Travel Pass" نتائج الاختبار مع دليل على التطعيم، بالإضافة إلى سرد قواعد الدخول التي تضعها كل دولة، وسيرتبط التطبيق أيضًا بنسخة إلكترونية من جواز سفر حامله لإثبات هويته.

وقال الاتحاد، إن برنامج اختبار التطبيق سيبدأ مع شركة الخطوط الجوية البريطانية هذا العام، قبل الوصول إلى أجهزة "آبل" في الربع الأول من العام المقبل وأجهزة "أندرويد" في أبريل، حيث سيتمكن المسافرون من مشاركة حالتهم مع سلطات الحدود، أو تقديم رمز الاستجابة السريع للمسح الضوئي.

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