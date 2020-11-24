السيدات تتصدر المشهد في «إعادة النواب» بالبدرشين والعياط

مع اقتراب غلق باب اللجان الانتخابية ونهاية فعاليات اليوم الثاني لجولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2020، سيطرت النساء والشباب على مشهد الحضور المكثف أمام اللجان الانتخابية بمركزي البدرشين والعياط وهي الدائرة الوحيدة التي تشهد جولة الإعادة بمحافظة الجيزة.وواصلت غرفة العمليات التي شكلها حزب مستقبل وطن لمتابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، انعقادها برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، على أن تستمر في الانعقاد لحين إعلان النتيجة من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات.وشهدت اللجان الانتخابية التزامًا كبيرًا بالإجراءات الإحترازية فى مواجهة فيروس كورونا مع تكثيف عمليات التطهير والتعقيم أمام وداخل اللجان.وتضم دائرة البدرشين والعياط 625 ألف صوتًا انتخابيًا و75 مركزًا انتخابيًا و202 لجنة فرعية، ويتنافس بجولة الإعادة 4 مرشحين للفوز بمقعدين وهم عماد الدرجلي وحازم رياض عويان وعماد إمام ومحمود الحنفي، وشهدت الساعات الأخيرة للعملية الانتخابية صعودًا قويًا لأسهم مرشحي حزب مستقبل وطن.