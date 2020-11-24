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تقارير ومتابعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. والأوراق المطلوبة لتحويل العداد لـ كودي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:33 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يشتكي العديد من المواطنين من الفواتير الجزافية للكهرباء التي يتم دفعها ولا تعبر عن استهلاكهم الحقيقي لذلك إتاحة الحكومة الفرصة للمواطنين التحويل إلى نظام العداد الكودي المسبق الدفع الذي يمكن التقديم عليه من خلال رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية التقديم على العداد الكودي المسبق الدفع والأوراق المطلوبة للتقديم حتى يتمكن المواطنين في المناطق العشوائية من تقنين أوضاعهم. 

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وتقدم المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال هذا الرابط ( من هنا)، والتي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العديد من الخدمات للمواطنين حيث يتم من خلالها تحويل من المحاسبة بنظام الممارسة من خلال فواتير الكهرباء إلى المحاسبة بنظام المسبق الدفع عن طريق العداد الكودي، ومعرفة شهادة بيانات باستهلاك العميل خلال الفترة التي يرى بها استهلاك زائد واستخراج شهادة بيانات التعاقد (المصالحة) ويمكن من خلالها أيضا تسجيل قراءة العدادات المنزلية ودفع فواتير الاستهلاك وتركيب عدادات بدل فاقد وتغيير اسم صاحب العداد وتقديم طلب تركيب عداد لأول مرة وتقديم طلب رفع العداد و جدولة مديونية العداد بجانب العديد من الخدمات الكهربائية الاخري وفقا لخطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين.

الأوراق المطلوبة للتحويل العداد الكودي المسبق الدفع إلكترونيا 

وضعت وزارة الكهرباء عدة أوراق حتى يتمكن للمواطنين الراغبين في تحديد قيمة استهلاكهم الشهري التحويل إلى نظام العداد الكودي المسبق الدفع وهي:-

_ عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية والمحلات التجارية المراد تركيب العداد الكودى بها.

_ صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب تركيب العداد الكودى المسبق الدفع.

_ إيصال مرافق العدد السابق الذي يتم تحويلة الكودي. 

_ إيصال دفع الرسوم الإدارية بقيمة 50 جنيه.

آخر موعد لتحويل العداد الكودي المسبق الدفع إلكترونيا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نهاية شهر نوفمبر الجاري هو آخر موعد لتركيب العداد الكودى من خلال رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر هذا الرابط (من هنا) حيث مدت الوزارة المهلة حتى يتسنى للمواطنين بالمناطق العشوائية تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات منزلية لتحديد قيمة استهلاكهم من الكهرباء.

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