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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 15.4% تراجعًا في واردات الشاي خلال 2020

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:54 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من الشاى الأسود بلغت 152.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 2020 مقابل 179.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 27.6 مليون دولار خلال عام.

وأضاف تقرير الإحصاء، أن واردات السكر بلغت 22.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 96.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع قدره 73.6 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 43.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 53.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 9.6 مليار دولار خلال عام.

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