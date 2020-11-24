شهر رمضان المبارك مناسبة وفرصة سنوية ينتظرها المسلمون في بقاع الأرض بشوق ولهفة، ويرغب الكثير من المواطنين عبر محركات البحث في معرفة موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2021، عبر محركات البحث، حيث سيتم تحري هلال رمضان 2021-1442 بعد مغيب شمس يوم الأحد 29شعبان/144هـ الموافق 11 أبريل 2021م لتحديد ما إذا كان يوم الخميس الذي يليه هو المتمم لشهر شعبان أم أنه سيكون أول أيام رمضان 2021-1442.

أول أيام رمضان فلكيا

من جانبهم، يتوقع خبراء علم الفلك، بأن شهر رمضان المبارك 2021، القادم سوف يصادف يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، وبذلك يكون متبقيا على الشهر المبارك حوالي ما يقرب من 90 يوما.

وهناك اختلاف بين توقعات شمس في الجمهورية المصرية وبين كل من السعودية واليمن وبعض البلدان العربية والإسلامية، ولم يتم الإثبات بعد عن موعد شهر رمضان المبارك في تلك الدول.

إمساكية شهر رمضان المبارك 2021

في جميع العواصم والدول الإسلامية، يعتبر يوم الإثنين الموافق 11 أبريل 2021، هو المتمم لشهر شعبان حسب خبراء علم الفلك، حيث يكون هلال شهر رمضان الكريم لن تثبت رؤيته يوم الرؤية الشرعية، أن يكون الهلال الجديد لن يكون ظهر عند غروب الشمس ذلك "يوم الرؤية ".

يشار إلى أن الهلال الجديد يظل فى سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 23 دقيقة) وفى مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11 - 31 دقيقة).

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